Naturgartentage im Naturpark Raab

Vergangenen Donnerstag hatten BesucherInnen die Möglichkeit, Besonderheiten vor der eigenen Haustür kennenzulernen. Die Führung wurde vom Gartenexperten Martin Cschötz von „Natur im Garten Burgenland“ durchgeführt. Bei einem Rundgang konnten die zahlreichen Gäste den Garten bestaunen. Bei einer anschließenden Verkostung von leckeren Wildkräutern aus dem Garten, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Vortrag von Herrn Cschötz zuhören. Vergangenen Freitag gab es in Neumarkt an der Raab eine Veranstaltung zum Thema „Gärtnern in Zeiten des Klimawandels - Gärtnern ohne Insektizide, Pestizide, Gifte, Torf und wasserschonend“ von Gärtner Hannes Peischl.

In der aktuellen Woche gibt es eine Veranstaltung mit „Natur im Garten Burgenland“ zum Thema „Was kann einen Naturgarten ausmachen“. Am 25. Mai gibt es eine Veranstaltung zum Thema „Orchideenpracht vor der Haustür“. Am 01. Juni gibt es auch eine Kräuterführung in Wehappeck. Schließlich wird das Thema noch von den Naturgartentagen von „Natur im Garten Burgenland“ am 17. und 18. Juni abgerundet, wobei auch Gärten im Jennersdorfer Bezirk vertreten sind (www.naturgartentage.at).

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.