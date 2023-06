So schön blüht der Mai in Neuberg

Das Gemeindeschutzgebiet ist in einer für das Südburgenland typischen Tallandschaft gelegen, die durch Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzungen bereits sehr selten sind. Ein sehenswertes Nautrjuwel, das ebenfalls unter der Trockenheit leidet und zu schützen gilt, damit sich auch noch nachfolgende Generationen an dem Anblick erfreuen können. Beide Pflanzen brauchen feuchten Boden, den sie in diesem Jahr durch die Regenfälle im Mai haben. Die beiden Lilien sind auch im Wappen der Gemeinde verewigt. Aber auch andere Blumenseltenheiten, wie die Sumpf-Schafgarbe, Lungen-Enzian und Trollblume sind hier zu finden.

Die violette Sibirische Schwertlilie blüht Ende Mai im Naturschutzgebiet Bachaue Lug. Foto: Karl Knor

