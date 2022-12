Auf den Spuren jüdischer Großeltern

Werbung

Die jüdische Kaufmannsfamilie von Jakob und Cäcilia Stein führte in der Zwischenkriegszeit zwei Läden in Neuberg. Die Familie war hoch angesehen, die Kinder besuchten die örtliche zweisprachige Volksschule.

Doch nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich musste die Familie emigrieren, um zu überleben. Die Stein´s wurden enteignet, verfolgt und vertrieben und mit einer Riesenportion Glück führte der Weg nach Bat-Yam, einer Stadt südlich von Tel-Aviv.

Dort begann die Familie ein neues, bescheidenes Leben. Ohne Kontakt in die frühere Heimat. Ein typisch jüdisches Schicksal - eines von vielen.

Doch die Kulturinitiative Neuberg (KING) unter Obfrau Renate Mercsanits stellte Kontakt zu den Enkelkindern von Jakob und Cäcilia Stein her und am 9. Dezember war es so weit: Yuval und Liora Stein, die mittlerweile in Tel Aviv leben, konnten in Neuberg begrüßt werden.

Die Enkelkinder hatten zahlreiche Infos und Bilder ihrer Vorfahren im Gepäck und waren überwältigt, welche Herzlichkeit ihnen hier entgegengebracht wurde.

