Besuch in der alten Heimat

In der Zwischenkriegszeit des letzten Jahrhunderts lebte in Neuberg die jüdische Kaufmannsfamilie von Jakob und Cäcilia Stein mit ihren beiden Kindern Egon und Erika. Die Familie musste allerdings 1939 zuerst nach Rumänien und dann nach Israel flüchten. Die Kulturinitiative Neuberg (KING) mit Obfrau Renate Mercsanits beschäftigten sich intensiv mit der Familiengeschichte und nahmen Kontakt zu den Enkelkindern von Jakob und Cäcilia Stein auf. Enkel Yuval (Sohn von Egon Stein) und seine Liora besuchten im Dezember 2022 Neuberg. Sein Bruder Amir konnte die Reise damals nicht antreten. In Begleitung von Gattin Nelly, Großcousine Belinda und ihrer Tochter besuchte die Familie am Samstag die alte Heimat der Familie.

