Biohof Pomper: Ein Hoffest mit den Uhudler-Alpakas

Am Biohof Pomper in Neuberg gibt es bereits seit einem Jahr die „Uhudler-Alpakas“. Aus diesem Grund wurde vergangenen Samstag das erste Uhudlerland-Alpaka-Hoffest gefeiert. Gleichzeitig wurde auch der neue Hofladen am Gelände eingeweiht. Die Premiere des Hoffestes in Neuberg ließen sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher nicht nehmen. Neben köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken, warteten am Hof natürlich auch die vierbeinigen, flauschigen Begleiter auf die Gäste. Für die kleinsten BesucherInnen wurde sogar ein eigenes Kinderprogramm auf die Beine gestellt. Dazu zählte unter anderem ein Kinderschminken, eine Hüpfburg sowie ein Basteltisch, bei dem die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Auch das Sommerwetter spielte beim Fest mit.