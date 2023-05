Gelungene Erstkommunion

Als Erstkommunion wird in der Katholischen Kirche der erste Empfang der Kommunion bezeichnet. An diesem Tag dürfen die Kinder zum ersten Mal das „Heilige Brot“ in Form einer Hostie empfangen. Zudem werden die Kinder offiziell in der Gemeinde willkommen geheißen. Vergangenen Sonntag feierten acht Kinder aus der zweiten Schulstufe der Volksschule Neuberg ihre Erstkommunion in der Kirche.

Bei strahlend schönem Wetter zogen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Paten unter der Leitung von Ortspfarrer David Grandits in die Kirche ein. Die Festmesse wurde musikalisch von allen Schülerinnen und Schülern und LehrerInnen begleitet.

