Während Ollersdorf, Olbendorf und Güssing bereits in der Vorwoche dem Aufruf des Landes nachgekommen sind und zu den bestehenden BITZ (Burgenländischen Impf- und Testzentren) zusätzliche Teststraßen installierten, haben sich jetzt auch Neuberg und Güttenbach dazu entschlossen eine gemeinsame Teststraße zu errichten. Federführend dabei waren die Bürgermeister Leo Radakovits und Thomas Novoszel sowie Kreisarzt Helmut Radakovits. Mit der Mehrzweckhalle in Güttenbach war auch schnell ein Standort gefunden, der am 19. Feber in Betrieb geht und jeden Dienstag und Freitag, von 18 bis 20 Uhr, geöffnet hat (Anmeldung: www.oesterreich-testet.at oder 03327/ 2383).

„Aus meiner Sicht machen Gemeindekooperationen auf alle Fälle Sinn, vor allem wenn man in wichtigen Belangen an einem Strang zieht“, sagt Neubergs Bürgermeister Thomas Novoszel. Die Gemeinde organisiert nur das Personal, Tests und Equipment werden vom Bund zur Verfügung gestellt, der auch die Kosten trägt. Novoszel weiter: „Die späte Uhrzeit haben wir aus Rücksicht auf arbeitende Personen gewählt, dass auch sie die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen. Das freiwillige Personal stellt sich in der Freizeit zur Verfügung, dafür sind wir dankbar und schätzen es sehr, wenn sich noch jemand meldet, der sich engagieren will.“ Auch Güttenbachs Ortschef Leo Radakovits zeigt sich über die Zusammenarbeit sehr erfreut: „Wir haben bereits viele Anmeldungen, auch von Personen außerhalb der Gemeinden. Mir ist wichtig, dass jeder unserer Einwohner zum Zug kommt. Aber auf zwei Teststraßen wird man zügig arbeiten können, da bin ich mir sicher.“ Nicht mobile Personen können das Senioren-Taxi für die Fahrt zum Test in Anspruch nehmen. Kreisarzt Helmut Radakovits geht davon aus, dass rund 120 Tests pro Tag schaffbar sind.