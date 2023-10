Kindergarten: Besuch von Hopsi Hopper und der Freiwilligen Feuerwehr

Hopsi Hopper, der Bewegungsfrosch der ASKÖ stattete den Kindern bereits einen sportlichen Besuch ab. Übungsleiterin Bianca Gröller vermittelte den Kindern damit Freude an Bewegung in spielerischer Form. Ziel ist es, die Kinder auch in Zukunft für Bewegung und Gesundheit zu begeistern.

Die Kindergartenkinder verbrachten einen sportlichen Tag mit Hopsi Hopper. Foto: Karl Knor

Auch die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen der Freiwilligen Feuerwehr Neuberg kamen zu den Kindern im Kindergarten. Bei ihrem Besuch konnten die Kids unter anderem auch das Feuerwehrauto genauer unter die Lupe nehmen. Mit verschiedenen Übungen gaben die Feuerwehrmänner und -frauen den Kindergartenkindern einen Einblick in den spannenden Feuerwehralltag.