Kroatisch lernen ist wieder „In“

Die Sprache stellt ein wichtiges Identitätsmerkmal einer Volksgruppe dar. Während sie durch Jahrhunderte hindurch relativ gut bewahrt werden konnte, erlitt sie durch das Aufbrechen der geschlossenen Dorfstruktur einen Prestigeverlust.

Umso erfreulicher ist es, dass sich in den letzten Jahren wieder vermehrt Menschen für die Sprache interessieren und diese im Rahmen von Kursen der Volkshochschule der burgenländischen Kroaten auch erlernen beziehungsweise ihre bisherigen Sprachkenntnisse vertiefen wollen.

So konnten in den letzten Jahren etliche Kurse in Neuberg abgehalten werden. Eine Gruppe Interessierter hat nun wieder am 19. Jänner mit einem Kurs gestartet, der zwölf Wochen dauert. Der Sprachkurs findet in der Volksschule Neuberg statt und wird von Karl Knor geleitet.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.