Premiere für das Uhudlerland-Alpaka-Hoffest

Den Biohof Pomper in Neuberg gibt es schon länger und irgendwann kam der Wunsch, Alpakas am Hof zu halten. Die „Uhudler-Alpakas“ gibt es nun schon seit einem Jahr am Biohof. Dieses Jubiläum ist Anlass für das erste Hoffest am kommenden Samstag, dem 12. August ab 10 Uhr. Gleichzeitig wird auch ein neuer Hofladen am Betrieb eröffnet. Für Speis und Trank ist natürlich für alle Gäste gesorgt. Auf die kleinsten Besucherinnen und Besucher wartet ein eigenes Kinderprogramm, unter anderem mit Kinderschminken, einer Hüpfburg sowie einem Basteltisch. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung allerdings abgesagt.