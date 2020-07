Vorkommen gab es bislang im Piemont, der Emilia-Romagna, in den Marken, in Umbrien, der Toskana, den Abruzzen, dem Latium, in Venetien, Istrien, Dalmatien sowie dem nördlichen Périgord. Anscheinend passen die klimatischen Verhältnisse nun auch im Südburgenland, so dass auch hier der Trüffel gedeihen kann.