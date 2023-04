Palmsonntag: Ein besonderer Feiertag

Der Palmsonntag wird im Südburgenland traditionell mit einem Gottesdienst gefeiert. Als Palmsonntag wird der sechste Sonntag und somit letzte Sonntag der Fastenzeit bezeichnet. Er ist gleichzeitig der letzte Sonntag vor Ostern und leitet die Karwoche ein. An diesem Tag wird an den Einzug Jesu in Jerusalem gedacht. Wie die Evangelisten Matthäus, Lukas und Johannes berichten, ging Jesus mit seinen Jüngern zum jüdischen Paschafest nach Jerusalem. Dabei nahm Jesus auf dem Rücken eines Esels Platz und ritt in die Stadt Jerusalem. Dort empfing ihn eine Menschenmenge, die Plamzweige abgeschnitten hatte und ihm damit zujubelte. Die Palme war bereits in der Antike ein Zeichen für Huldigung und des Sieges. In der katholischen Kirche wird der Palmsonntag heute noch auf besondere Weise gefeiert. Dabei werden zu Beginn des Gottesdienstes Palmzweige und Palmkätzchen mit Weihwasser gesegnet.

In Neuberg umrandete der Gesangsverein die Weihe der Palmkätzchen vor dem Gottesdienst. Foto: zVg

Auch in der Gemeinde Neuberg wurde der Palmsonntag gefeiert. Vor dem Gottesdienst segnete der Pfarrer David Grandits traditionell die Palmzweige.

In Stinatz trugen am vergangenen Palmsonntag die Erstkommunionkinder die geweihten Palmzweige vor dem Gottesdienst zur Kirche. Foto: Josef Lang

In der Gemeinde Stinatz fand ebenfalls eine traditionelle Palmprozession statt. Dort trugen die Erstkommunionkinder die gesegneten Palmzweige vor dem Gottesdienst zur Kirche.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.