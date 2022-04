Verein für die ganze Familie

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

In der Gemeinde gibt es einen neuen Verein: Kind & Co. Der Verein hat seinen Sitz von Steinberg nach Neuberg verlegt.

Am 20. April erfolgte die Übersiedlung nach Neuberg, Hauptplatz 2 (im Pfarrhof). Da nicht alle Turn- und Spielsachen untergebracht werden konnten, wurden etliche von ihnen der örtlichen Volksschule und dem Kindergarten übergeben, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden. „Durch diese räumliche Nähe sollen natürlich auch Synergien genutzt werden“, freut sich Direktor Karl Knor.

Gleichzeitig ist es das 1. Eltern-Kind-Zentrum im Burgenland. „Kind & Co schafft Raum, um die Bedürfnisse der werdenden Familien und Familien mit kleinen und größeren Kindern zu decken“, erzählt Karl Knor.

Dem Verein ist es ein Anliegen Menschen zusammenzubringen, die sich in ähnlichen Lebensphasen befinden und so Kontakte zu fördern, sie zu begleiten und zu unterstützen. Kleine Kinder sammeln erste Gruppenerfahrungen, knüpfen Freundschaften mit Gleichaltrigen. So wird deren Entwicklung gefördert und gleichzeitig die Eltern-Kind-Beziehung vertieft.

„Die Steigerung der Lebensqualität von Familien und die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens wirkt sich außerdem positiv auf die ‚Eltern-Kompetenz‘ aus“, fügt Knor noch an.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.