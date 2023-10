Verkehrserziehung und Charity-Lauf in Volksschule und Kindergarten

In der Volksschule Neuberg wurde eine Verkehrserziehung organisiert. Diese soll eine kritische, verantwortungsvolle und umweltbewusste Einstellung zum Thema Straßenverkehr wecken und ein sicheres Verhalten als FußgängerIn, MitfahrerIn oder RadfahrerIn anstreben. Die Kinder lernten dabei, sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten. Mit dem erlernten Wissen soll unter anderem auch das Unfallrisiko verringert und die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Vergangene Woche fand in Neuberg außerdem der Benefiz-Lauf „LaufWunder“ von youngCarits statt. Das youngCaritas LaufWunder ist der größte Kinder- und Jugendbenefizlauf in Österreich, bei dem tausende Menschen beweisen, dass soziales Engagement nicht nur extrem wertvoll ist, sondern auch große Freude bereitet. Mit den gesammelten Spenden des Laufs werden Hilfsprojekte für Kinder in Not eingerichtet. Unter anderem werden damit auch kostenlose Lernhilfen in Lerncafés angeboten, es wird aber auch Kindern und Jugendlichen geholfen, die von Krieg, Gewalt, Flucht und Armut betroffen sind.

In Neuberg nahmen sowohl die Kinder der Volksschule als auch des Kindergartens am LaufWunder von youngCaritas teil. Mit viel Einsatz, Engagement, Ausdauer und Ehrgeiz gaben die Kinder ihr Bestes und liefen Runden um Runden. Karin Pirklbauer von der Caritas und ihr Team sowie die LehrerInnen und PädagogInnen freuten sich über den großen Einsatz der Kids. Am Ende konnten insgesamt 500 Euro an Spendengelder erlaufen werden. Für die sportlichen Kinder gab es zum Abschluss eine Jause, die von BILLA zur Verfügung gestellt wurde.