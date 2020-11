Viel Zeit haben die Kinder der Volksschule mit dem Lehrerteam und dem Komponisten Michael Roselieb investiert, um eine CD mit Kinderliedern in burgenländisch-kroatischer Sprache herauszubringen. „Vielen Stunden der Probe und auch der Aufnahme waren notwendig, um das Produkt herzustellen. Eine offizielle Präsentation war wegen der geltenden COVID-19 Maßnahmen nicht möglich“, erklärt Direktor Karl Knor. Da aber viele Menschen schon neugierig auf das fertige Produkt warten, hat man sich dazu entschlossen, die Musik-CD unter die Leute zu bringen. Wer eine CD der Neuberger Volksschulkinder mit dem Titel „Naš lipi svit“ (Unsere schöne Welt) haben will, kann diese bei der Schulleitung in Neuberg oder im Kaufhaus der Familie Bauer erwerben.

Auf der CD sind sieben Kinderlieder, geschrieben von Michael Roselieb, getextet von Karl Knor und einstudiert von Roswitha Staudinger und Sindy Reindl, zu hören. „Vier davon beschäftigen sich mit der kindlichen Lebenswelt, drei sind sozialkritischer Natur und befassen sich mit Umwelt- und Klimaschutz“, weiß Knor.

Die rhythmisch, melodischen Melodien gehen ins Ohr und laden zum Mitsingen und Nachdenken ein. Aber auch im Musikunterricht sind sie verwendbar. „Auch lernt man verschiedene Musikstile dabei kennen. Und die burgenländisch-kroatischen Texte können auch beim Erwerb der Sprache durch die Kinder eingesetzt werden. Herausgegeben wurde der Tonträger von der Volkshochschule der Burgenländischen Kroaten“, so Knor.