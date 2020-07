Istrien, Périgord, Piemont: Trüffel wachsen nicht nur in den klassischen Gebieten. Auch hierzulande findet man die aromatische Knolle. Aber sind es in Trüffelgebieten meist Hunde oder Trüffelschweine, die auf die Suche nach den begehrten und teuren Knollen gehen, so war es in Neuberg Reinhard Pomper, der beim Schwammerlsuchen den seltenen Fund machte. Pomper fand nämlich eine „Weiße Trüffel“, die sonst nur in den südeuropäischen Ländern wächst. „Um sicher zu gehen, wurden auch gleich einige Küchenchefs befragt, die die Echtheit der Trüffel bestätigten“, freut sich Pomper über seinen Fund.

Marcel Pomper Luisa zeigt den 62 Gramm schweren Fund stolz in die Kamera des Fotografen.

Trüffel sind unterirdisch wachsende Pilze, die nur in Symbiose mit den Wurzeln eines Baumes – bevorzugt Laubbäume wie Eichen, Buchen Haseln oder Linden – wachsen. Für gewöhnlich sind Trüffel, in der Haubenküche als Aromaverstärker geschätzt, schwer zu finden. Essbare Trüffel sind ein Luxusgut, das, je nach Art, bis zu 15.000 Euro pro Kilogramm gehandelt wird.