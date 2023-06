Zu Besuch beim Autodromaufsteller

Die Radosztics KG der Familie Radosztics aus Neuberg ist seit 1978 ein verlässlicher Partner im Bereich Zeltverleih, Eventzubehör und Vergnügungsbetriebe. Sie überdacht nicht nur Veranstaltungen jeglicher Art und Größe, sondern kümmern sich auch um die Planung, Montage und Ausstattung der Zelte. Daneben betreibt die Familie auch einen Vergnügungspark mit verschiedenen Fahrgeschäften, wie beispielsweise Autodrom, Sky Flyer, Schießbude, Karussell.

Da man am Wochenende vom 23. bis 25. Juni anlässlich des Neuberger Kirtages ein Festzelt mit Vergnügungspark auf dem Trainingsplatz neben der Schule in Neuberg gestellt hat, war es natürlich naheliegend, die Kinder zu einem Besuch einzuladen. Aufgeregt und voller Freude folgten die Volksschulkinder und die kommenden Schulanfänger der freundlichen Einladung der Familie Radosztics. Der Höhepunkt des Besuches war, dass die Kids nach Herzenslust mit dem Autodrom fahren durften. Die Freude war bei allen riesengroß. Der Familie Radosztics gebührt ein großes Dankeschön von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, aber auch von den Schülerinnen und Schülern der Volksschule Neuberg, die an dem Tag viel Spaß hatten.