Zu Besuch beim zweifachen Künstler

Josef Eder ist doppelter Künstler. Der gelernte Frisör arbeitet seit 2012 hauptberuflich als Künstler, wirkt aber nach wie vor bei seiner Gattin Bettina im Frisörbetrieb in Burgau mit. In der alten Schmiede in Burgau verbringt Seppi Eder die meiste Zeit um einzigartige Kunstwerke aus Eisen und Stahl zu fertigen. Aktuell arbeitet der Künstler am Projekt eines eisernen Weingartens. „Seppi ist der Kreativgeist in unserer Familie“, so Wirtschaftskammer Regionalstellenobmann Roman Eder. Dieser hat zusammen mit Manfred Gerger und Bernhard Sammer von der Wirtschaftskammer seinen Bruder im Atelier in Burgau einen Besuch abgestattet.

