Am 1. November des Vorjahres verabschiedete sich der langjährige Direktor Siegfried Prader von der Polytechnischen Schule in den Ruhestand. Mitte November hätte Dietmar Babos seinen Dienst als neuer Direktor der Polytechnischen Schule Stegersbach antreten sollen. Daraus wurde nichts. Der Heiligenbrunner entschied sich im letzten Moment anders und lehnte den Posten ab. Der Grund: Die FCG-Gewerkschaft kritisierte in der Vorwoche die „Unregelmäßigkeiten bei Schulleiter-Besetzungen“. Babos ist nämlich auch SPÖ-Vizebürgermeister in Heiligenbrunn.

„Einerseits wird die Polytechnische Schule Stegersbach mit zwei Klassen mit einem Leiter betraut, andererseits mutete man im Vorjahr einer Leiterin im Bezirk Neusiedl am See zu, fünf Schulen auf einmal zu leiten. Solche Entscheidungen sind für mich nicht nachvollziehbar“, übte der Vorsitzende der FCG – APS Helmut Gaal damals Kritik.

Die Entscheidung der Bildungsdirektion die PTS Stegersbach mit einem Leiter zu betrauen, begrüßte der Gewerkschafter aber sehr wohl. Offiziell ließ Babos seitens der Bildungsdirektion dazu ausrichten, dass er sich „nicht anschwärzen lasse und seine Kompetenz nicht in Frage stellen lasse.“

Die Neubesetzung ist laut Bildungsdirektor Heinz Zitz nach dem Clusterplan für den Bezirk erfolgt. NMS-Direktor Erich Proszer wurde zum neuen Direktor bestellt und wird seinen Dienst als doppelter Schulleiter nach den Semesterferien antreten. Für Bürgermeister Heinz Peter Krammer (SPÖ) ist die Bestellung von Proszer eine gute Lösung: „Als Gemeinde stehen wir einer Clusterbildung positiv gegenüber. Die beiden Schulen haben jetzt noch mehr die Möglichkeit, die Synergien zu nützen.“

Proszer: Dienstantritt nach den Ferien

Seinen Dienst als neuer Direktor der Polytschnischen Schule tritt Proszer nach den Semesterferien an.