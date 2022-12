Fokus auf die Ältesten in Neuberg

Werbung

Am Grundstück der katholischen Kirche im Zentrum Neubergs entsteht ein besonderes Projekt. Die Gemeinde stellt sich mit diesem Projekt auf die ältere Bevölkerung ein und errichtet altersgerechte Wohnformen für Seniorinnen und Senioren als Wohnungsalternative in gewohnter Umgebung.

„Man verbringt sein ganzes Leben in seinem Heimatdorf, so möchte man auch im Alter seine vertraute Umgebung nicht verlassen - gemeinsam mit der OSG schaffen wir mit diesem Projekt die perfekte Alternative“, so Bürgermeister Thomas Novoszel.

Am Kirchenweg werden insgesamt 17 betreubare Wohneinheiten, verteilt auf das Erd- und Obergeschoss entstehen. Ausgestattet wird das Gebäude mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und mit einer Photovoltaikanlage.

Die Wohnungen sind so geplant, dass man die Privatsphäre in den eigenen vier Wänden sowie das gemütliche Beisammensein im Gemeinschaftsraum genießen kann. Der Spatenstich zum ersten Bauteil fand bereits statt.

