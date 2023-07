Andreas Vitásek übernimmt Güssinger Kultursommer

Gut Ding braucht Weile, aber nun wurde der neue Intendant des Güssinger Kultursommers präsentiert. Andreas Vitásek ist der nächste große Name, der die burgenländische Kulturszene nachhaltig prägen wird. Und als messerscharfer Kabarettist und Satiriker hat er Pläne für den Kultursommer längst im Talon. „Die nächsten Jahre bis zur Fertigstellung des Kulturzentrums werden eine Übergangsphase sein, wo ich mit einem Schwerpunkt Satire und Kabarett beginnen möchte, der sich auch langfristig etablieren soll. Mir schwebt fürs Erste eine „Burgenland All Star-Gala“ mit Namen wie zum Beispiel Lukas Resetarits, Christof Spörk, Thomas Stipsits oder Eva Maria Marold vor, die gemeinsam, aber auch einzeln auftreten sollen“, sagte Vitasek bei seiner Präsentation. „Später, nach der Wiedereröffnung des Kulturzentrums, kann ich mir auch wieder satirisches Theater abseits des Main Streams vorstellen. Details und Konzepte dafür werden wir in den nächsten Wochen erarbeiten.“

Andreas Vitásek war Frank Hoffmanns Wunschkandidat

Andreas Vitásek war ein persönlicher Wunschkandidat Frank Hofmanns, der aber noch vor einer möglichen Hofübergabe im Juni des Vorjahres starb. „Mit Andreas Vitásek tritt eine international und national ausgezeichnete Künstlerpersönlichkeit in die Fußstapfen von Frank Hoffmann. Ich bin mir sicher, er wird den Güssinger Kultursommer voller Respekt, Professionalität und Leidenschaft im Sinn Hoffmanns weiterleben und entwickeln. Schon unsere ersten Gespräche haben mir verdeutlicht, mit welchem Elan und mit wie viel Gespür Andreas Vitásek auf die künftige Entfaltung des Güssinger Kultursommers blickt“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Wobei es doch einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied geben wird. Frank Hoffmann setzte seinen Fokus stets auf Laiendarsteller. Andreas Vitásek wird vor allem die professionelle Linie fahren, ist aber auch für die Zusammenarbeit mit Schauspieler-Laien offen. Die Intendanz wurde auf fünf Jahre fixiert.