Mehr als ein Jahr gab es in Stinatz keine Post-Partnerstelle. Seit Montag hat der Ort wieder einen Post-Partner, nämlich ADEG-Kaufmann Stefan Lang. „Seitens der Gemeinde wurden in den vergangenen Monaten intensive Gespräche mit der Post geführt, die sich vor allem wegen des großen Interesses von ADEG-Kaufmann Stefan Lang ausgezahlt haben. Lang hat sich nämlich angeboten, die Postpartnerstelle zu übernehmen.

Die Planungen waren rasch abgeschlossen, die Postpartnerstelle hat bereits geöffnet“, freut sich Bürgermeister Andreas Grandits über das neue Angebot in seiner Gemeinde. „Für die Nahversorgung ist das extrem wichtiger Schritt. Abgesehen von einer Trafik haben wir in Stinatz jetzt die volle Palette der Nahversorgung abgedeckt“, so Grandits. In der neuen Postpartnerstelle können Briefe, Pakete und EMS Sendungen aufgegeben und abgeholt werden. Selbstverständlich sind auch weiterhin bare Einzahlungen und Auszahlungen auf Konten (bis 1.000 Euro) sowie Pensionsauszahlungen möglich.