Endlich ist es soweit. Gerade noch rechtzeitig wurden Laura Pelzmann und Maximilian Schein zum neuen Faschingsprinzenpaar in Stegersbach gewählt.

Wie die BVZ bereits in der Vorwoche berichtete, gestaltete sich die Suche schwierig. Aber nun kann der Fasching in Stegersbach mit dem neuen Prinzenpaar richtig starten. Am Wochenende absolvierten Laura und Maximilian bereits ihren ersten offiziellen Auftritt am Ball der Freiwilligen Feuerwehr.

Lauras Schwester Denise war im vergangenen Jahr die Faschingsprinzessin und konnte ihr von vielen positiven Erlebnissen berichten. So war die junge Stegersbacherin gerne bereit, diese Rolle zu übernehmen. Maximilian, mit dem sie schon seit vielen Jahren befreundet ist, konnte sie dann schnell überreden, ihr Faschingsprinz zu werden. Beide freuen sich auf eine lustige Faschingszeit und viele schöne Erlebnisse bei den Veranstaltungen, bei denen sie die Faschingsgilde repräsentieren. Ein Highlight wird sicher der große Rummel am Faschingsdienstag sein, bei dem sie im Mittelpunkt stehen. Das Prinzenpaar ist ab sofort bei allen Bällen, Umzügen und anderen Faschingsveranstaltungen in und um Stegersbach unterwegs.