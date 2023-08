Festspiele auf Schloss Tabor: Oper trifft auf Uhudlertheater

Wie auch bereits im vergangenen Jahr verwandelt sich das Schloss Tabor im Sommer immer in einen Ort der Festspiele. Auch in diesem Jahr arbeiten dabei Generalintendant Alfons Haider und Martin Weinek als Intendant des Uhudlerlandestheaters eng zusammen, um den Besucherinnen und Besuchern ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Den Anfang machen die Opernfestspiele mit dem Titel „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach. Das Stück spielt eigentlich kurz vor Beginn des Trojanischen Krieges, für die Aufführung auf Schloss Tabor wurde allerdings in Zusammenarbeit mit dem Kabarett-Duo „Flo & Wisch“ eine zeitgemäßere Version einstudiert. Das Bühnenbild stammt von Manfred Waba, in die Rolle der „schönen Helena“ schlüpft die Sopranistin Svenja Isabella Kallweit. Die Premiere der Oper findet bereits am 3. August (20 Uhr) statt. Weitere Termine für das Stück sind am 5., 6., 9. sowie 11. bis 13. und 15. August (jeweils 20 Uhr).

Ende August steht beim Uhudlerlandestheater auch wieder Martin Weinek auf der Bühne. Gespielt wird „Lache Bajazzo! Das Leben ist ein Hund“, bei dem im Publikum vor allem für Verwirrung und Komik gesorgt wird. Am 30. August findet die Generalprobe des Stücks statt, gespielt wird bis 10. September.