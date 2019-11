Der Verein „Unser G’schäft“ stellte sich in der vergangenen Woche personell neu auf. Johannes Lang wurde einstimmig gewählt und folgt Eduard Meitz als Obmann nach. Auch alle anderen Vorstandsposten wurden neu vergeben. „Der seid 2013 bestehenden Nahversorger ist zu einer der wichtigsten Institutionen in unserer Gemeinde geworden. Einkaufen im Ort bleibt ein zentrales Thema“, so Bürgermeister Reinhard Jud-Mund. Im Geschäft sind die Verkäuferinnen Conny Buch und Claudia Wolf beschäftigt.