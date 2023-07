Neusiedl bei Güssing 70 Jahre Jugend wird gefeiert

Das zweitägige Event der Jugend Neusiedl bei Güssing verspricht den Gästen ein ausgelassenes Fest mit einem Party-Warm-Up am Samstag, einem Frühschoppen am Sonntag und köstlichen Schmankerln aus der Region. Foto: Jugend Neusiedl bei Güssing

D ie Jugend Neusiedl bei Güssing feiert am kommenden Wochenende gleich an zwei Tagen ihr 70. Bestandsjubiläum. Stattfinden wird es am 8. und 9. Juli am Sportplatz der Gemeinde.

Das zweitägige Fest verspricht den Gästen eine ausgelassene Stimmung, gute Musik und Schmankerl aus der Region. Das Fest am Samstag startet um 20 Uhr mit einem Zeltfest mit der Party- und Stimmungsband „Die Dorfprinzen“. Anschließend folgt der Auftritt der berühmten Schlagersängerin Hannah. Am Sonntag geht es um 9 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppen weiter, bei dem der Musikverein Neusiedl für gute Stimmung sorgen wird. Anschließend findet um 9.30 Uhr ein feierlicher Gottesdienst statt, während der Nachmittag mit den „Edelseern“ weitergeht. Tickets für den Samstag sind bei allen Mitgliedern der Jugend sowie bei der Raiffeisenbezirksbank in Güssing, Jennersdorf, Stegersbach und Kukmirn im Vorverkauf um 10 Euro erhältlich, Sonntag gilt freie Spende.