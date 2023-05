Neuer Trafikant in Güssing

Ilse Unger führte 16 Jahre lang die Trafik am Güssinger Hauptplatz. Mit Mai 2023 übergab sie den Betrieb an Jürgen Steindl und damit in jüngere Hände. Die Trafik beschäftigt drei MitarbeiterInnen. „Ilse Unger hat Generationen von Kunden betreut. Als Kinder kauften sie Comicshefte und Jugendzeitschriften, später wurden dann Fachmagazine und Qualitätszeitungen daraus. Sie begleitete Karrieren“, lobt „Frau in der Wirtschaft“-Bezirksvorsitzende Kommerzialrätin Herta Walits-Guttmann, die Ilse Unger gemeinsam mit EPU-Bezirkssprecherin Sabine Trinkl, Regionalstellenleiter Mag. Thomas Novoszel nd dem Güssinger Wirtschaftskammerfunktionär René Pöschlmayer verabschiedete.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.