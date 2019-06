Zloklikovits

Vor knapp 20 Jahren entdeckte der Vater von Martin Zloklikovits einen Steyr-Puch 500 in einem Bauernhofstadl in der Steiermark. Der Güssinger Unternehmer hat das Auto knapp sechs Jahre restauriert und entdeckte dabei, dass es sich um das älteste Polizeifahrzeug des Burgenlandes handelt. Mittlerweile geht er damit bei den größten Oldtimerrallyes in Österreich an den Start.