Neun Millionen für neue Klärstraße

Es fehlt noch ein letzter Grundstückstausch mit einem Anrainer in Bocksdorf und dann kann die Kläranlage des Abwasserverbandes Oberes Stremtal um eine Klärstraße erweitert werden. Die ist notwendig geworden, darüber sind sich alle Beteiligten einig. „Dass eine Anlage nach 40 Jahren an die Grenzen ihrer Kapazität stößt ist klar“, sagt Stegersbachs Bürgermeister Jürgen Dolesch in seiner Funktion als Obmann des Abwasserverbandes Oberes Stremtal. „Da hängt der gesamte Strang von Kemeten über Litzelsdorf, Ollersdorf, Bocksdorf, Hackerberg, Stegersbach, Stinatz und Wörterberg drauf“, sagt Dolesch. „Es gibt eine Kostenschätzung über 7 Millionen, die ist aber zwei Jahre alt. Ich denke, dass sich die Kosten durch die gestiegenen Baukosten bei etwa 9 Millionen Euro einpendeln werden“, so Dolesch.

„Die Klärstraße wird schräg gegenüber der jetzigen Anlage gebaut“, erklärt Bocksdorfs Bürgermeister Franz Pelzmann. „Und die ist auch wichtig. Die Bevölkerungszahlen wachsen, dazu die vielen Betriebe und Stegersbach als Tourismusort. Es ist nicht gut, wenn eine Kläranlage immer am Limit fährt“, sagt Pelzmann. Und Kemetens Ortschef Wolfgang Koller sieht das ähnlich. „Eine Erweiterung ist notwendig, wenn die Siedlungsflächen der angehörigen Gemeinden größer werden“, sagt Koller. „Es ist gut, wenn dann in diesem Bereich investiert wird. Das Projekt hat in den Vorstandssitzungen immer einstimmige Zustimmung erhalten und was die Kosten betrifft, ist der Abwasserverband sehr gut aufgestellt und hat entsprechend auch Rücklagen gebildet. Die können aber natürlich nicht das gesamte Volumen abdecken“, sagt Koller. Der Ausbau wird von allen Gemeinden gemeinsam getragen. Die Kosten werden per Einwohnerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden aufgeteilt.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.