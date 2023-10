Es „BAST“ nicht für Ollersdorf

„Wenn ich Sie zum Essen einlade und sage, ich bezahle, und Ihnen dann auf halbem Weg zum Gasthaus mitteile, dass Sie die Getränke übernehmen müssen oder aussteigen können, ist das das Gleiche!“ - so vergleicht Bürgermeister Bernd Strobl die aktuelle Uneinigkeit zwischen der Gemeinde und dem BAST-Projekt des Landes. Der Ortschef versteht den vom Land in der Presseaussendung kommunizierten Satz („Das Land Burgenland übernimmt die Finanzierung des Gesamtsystems, die Gemeinden bekommen ein besseres Angebot und werden finanziell entlastet“) als eine 100-prozentige Übernahme aller anfallenden Kosten - so auch die der zu montierenden Haltetafeln. „Mir geht es nicht um die Kosten für die zwölf Tafeln, sondern ums Prinzip. Niemand hält das BAST auf, bei uns zu fahren oder die Tafeln zu montieren. Es geht hier um klare Kommunikation, aber das ist im Burgenland nicht so. Und dann wird Stillschweigen vereinbart“, bleibt Strobl auf seiner Linie. Ollersdorf habe das Jugend- und Seniorentaxi, und bis jetzt hat laut Strobl „kein Mensch auf der Gemeinde wegen dem BAST nachgefragt.“

Vizebürgermeisterin Tanja Illedits klar für „BAST“

„Es liegt nur am Bürgermeister, es war nicht einmal der Gemeinderat informiert. Bei der letzten Sitzung am 28. September haben wir (Anm. die SPÖ-Fraktion) versucht, einen Antrag zu stellen und die Gemeinderäte zu überzeugen; jedoch vergeblich“, schildert SPÖ-Vizebürgermeisterin Tanja Illedits die Situation aus ihrer Sicht. Sie habe sich bestätigen lassen, dass Bernd Strobl auf keiner der sieben Informationsveranstaltungen zum Anrufsammeltaxisystem war. „Wenn ich nur den einen Satz mit der Finanzierung des Gesamtsystems lese, würde ich das zugegebenermaßen auch so verstehen, aber bei den Infoveranstaltungen wurde es ja erklärt, dass Infrastukturkosten wie Haltetafeln von der Gemeinde zu tragen sind. Warum hat sich von den 99 anderen Gemeinden dann keiner beschwert?“, fragt sich Illedits. Die SPÖ will Gemeinderatsnews ausgeben und dran bleiben in der Hoffnung, dass sich Bernd Strobl noch umentscheidet - was jederzeit möglich wäre. Aus dem Büro Dorner hieß es von Anfang an, dass nur der Betrieb und keine Infrastrukturkosten übernommen würden.