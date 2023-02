Neuer PR-Profi im Güssinger Rathaus

Christian Keglovits ist der neue Mann für Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus Güssing. Der PR-Profi kümmert sich um die Stadtzeitung, koordiniert Veranstaltungen und nutzt Social Media als zusätzlichen Kanal, um wichtige Informationen zu den Bürgern zu bringen.

Viele Ämter kämpfen heute noch mit dem Vorurteil, träge und „verstaubt“ zu handeln. Güssing tut das definitiv nicht. „Für mich ist das ein großer und wichtiger Schritt. Mir ist aber auch bewusst, dass es eine große Verantwortung ist, für die Stadt Güssing zu arbeiten“, sagt Keglovits.

„Ich bin mit Leib und Seele Güssinger und so gehe ich auch an diese Aufgabe heran. Soziale Medien gewinnen immer mehr an Bedeutung und gerade in diesem Bereich dürfen sich Gemeinden nicht verschließen. Ich war vor meinem neuen Job in der Agentur Rabold & Co beschäftigt, zu der ich nach wie vor einen guten Kontakt pflege. Und da habe ich gelernt, wie man diese Medien bedient, wie man ein Zielpublikum identifiziert und wie man Informationen zu den Menschen bringt“, sagt Christian Keglovits, der sich über viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung freut.

„Ich spüre, dass da auch eine hohe Erwartungshaltung mitschwingt. Die Fußstapfen von Gilbert Lang, der diese Aufgabe jahrzehntelang machte, sind groß. Ich werde versuchen, eigene Akzente zu setzen und mein Bestes zu geben“, so Keglovits, der Vereine und Institutionen bittet, mit ihm in Kontakt zu treten. Das 50-jährige Stadterhebungsfest ist eine erste Feuertaufe für den PR-Profi.

