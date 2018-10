Zur Eröffnung im Jahr 1993 waren 24 Mitarbeiter beschäftigt, acht davon arbeiten auch heute noch hier. Im Moment gibt es 118 Mitarbeiter , 95 davon in Pflege, Wäscherei, Verwaltung und Haustechnik tätig, zehn in der Reinigung (Firma Pilz) und acht in der Küche (Firma Contento). Sie gehen bei einem Elf-Stunden-Tagdienst im Durchschnitt 15.593 Schritte , das sind umgerechnet zirka 11 Kilometer. In den vergangenen 25 Jahren lebten 1.358 Bewohner im ÖJAB Haus St. Franziskus, 1,6 Millionen Menüs wurden ausgekocht, 50.000 Kisten Mineralwasser getrunken und 1.800 Geburtstagstorten gegessen. Es gibt auch eine stolze Wäschebilanz: 140.000 Ladungen Wäsche wurden gewaschen und gebügelt.