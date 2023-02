Wachablöse? Gerüchte um Alois Mondschein

Alois Mondschein legte sein Mandat im Gemeinderat und damit auch sein Amt als Vizebürgermeister von Güssing mit 31. Dezember zurück. Stadtparteiobmann blieb der gebürtige Glasinger.

Aber wie lange noch? In Güssing macht das Gerücht die Runde, dass der ehemalige ÖVP-Hoffnungsträger auch dieses Amt zur Verfügung stellen wird. Und das Gerücht ist hartnäckig. „Weil es Sinn machen würde“, wie in der Bezirkshauptstadt zu hören ist. “Die Vorbereitungen auf den Stadtparteitag laufen. Ich kann und möchte dazu nichts sagen“, sagt Mondscheins Nachfolger Vizebürgermeister, Franz Fabian. „Wir sind gerade dabei unsere Themen aufzuarbeiten, wir sind dabei ein Konzept für die Zukunft aufzustellen. Das hat Priorität. Ich warte noch auf diverse Rückmeldungen. Wir sind in einer Vorbereitungsphase“, sagt Franz Fabian. „Natürlich wird es Gespräche mit Alois Mondschein geben, aber wann das sein wird, kann ich noch nicht sagen“, sagt Fabian, der in diesem Punkt weder etwas dementieren, noch befeuern will.

Mondschein kündigt Gespräche an

Alois Mondschein bestätigt die Aussage Fabians. „Das ist ein Gerücht, wie schon so oft, wenn es um meine Person ging. Es wird natürlich Gespräche geben, aber zum jetzigen Zeitpunkt hat es kein Gespräch und schon gar keine Entscheidung gegeben. Wenn es etwas zu vermelden gibt, werden wir das natürlich tun“, sagt Mondschein.

