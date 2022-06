Zeitgenössische Kunst zum Angreifen nah

Vollbild

Malerei, Bildhauerei, Grafik und Fotografie gibt es bei Christian Kammerhofer in Oberwart zu sehen. Malerei und Keramik gibt es im Atelier von Elisabeth Holzschuster in Oberwart zu sehen. Die Kunstwiese mit Kupferskulpturen von Talos Kedl und der Skulpturenpark mit Werken von Rudolf Kedl sind in Markt Neuhodis geöffnet. Bildhauerin Ulrike Truger öffnet ihre Werkstatt in Buchschachen. Keramikerin Petra Lindenbauer zeigt ihre Arbeiten— darunter „Lucky Bowls“ und die Clusius-Jubiläums-Vase im Atelier in Stadtschlaining. „Wir machen der Reblaus den Garaus“ — Jürgen Hofer zeigt seine Werke im Stadtmuseum Pinkafeld. Christin Breuil Pala öffnet ihr Atelier in Rotenturm. Malerei und die Möbelkollektion „Sit on Art“ zeigt Andrea Ochsenhofer in Pinkafeld. Kunst von Alfred Postmann und Weine von Thom Wachter gibt es in Burg.

