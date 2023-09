Olbendorf Buslenker bei Unfall verletzt - Schüler unverletzt

Foto: Shutterstock, Spitzi-Foto

Werbung Lutzmannsburg Anzeige Sonnentherme Lutzmannsburg: Family Run 2023 und das magische Rutschen

E in Busfahrer ist am Dienstag in der Früh bei einem Verkehrsunfall in Olbendorf (Bezirk Güssing) verletzt worden.

Der 57-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, als ein Minibagger von einem Lastwagen abgeladen wurde und krachte in die Baggerschaufel. Sechs Schüler, die sich im Linienbus befanden, blieben unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Der Buslenker erlitt Schnittwunden am linken Unterarm. Er wurde im Krankenhaus Güssing versorgt, hieß es. Die Landesstraße L386 war für die Aufräumarbeiten gesperrt.