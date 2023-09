Ein Tenniscamp für Kinder

Zahlreiche Kids nahmen an der sportlichen Woche auf der Tennisanlage Laschalt in Olbendorf teil. Durch die Finanzierung des Landes Burgenland in Kooperation mit der Gemeinde Olbendorf, wurde es möglich, das Tenniscamp für die Kinder kostenlos zu organisieren. Die Tennisanlage wurde von Martina Laschalt für das Camp ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt. Bürgermeister Wolfgang Sodl und Vizebürgermeister Florian Ohrenhofer überreichten den Kindern Urkunden und Pokale.