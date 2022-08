Liste „Neun“ doch nicht ÖVP-nahe

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Die Liste „NEU9“ von Dietmar Werderits wurde nach Einlenken der Behörde — weil numerische Zahlen nicht zulässig sind — in Liste „Neun“ umgetauft.

Ursprünglich wollte man auch mit Unterstützung der ÖVP bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl kandidieren, was der Liste den zweiten Platz auf dem Stimmzettel eingebracht hätte.

Als ÖVP-nahe sieht man sich seitens der Liste nicht mehr und wird am Stimmzettel auf Platz drei gereiht. Dementsprechend hat die VP der Liste den Sitz in der Wahlbehörde entzogen, die sich in Olbendorf jetzt nur aus SP-Vertretern zusammensetzt.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.