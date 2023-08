Foto: PVÖ, Jens Krauss

Am Tagesprogramm stand unter anderem auch der Besuch des neu sanierten Parlaments in Wien. Nationalrat Christian Drobits sowie Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl begrüßten und begleiteten die Gäste den ganzen Tag. Alle anwesenden Mitglieder genossen den interessanten Ausflug bei sommerlichen Temperaturen in der österreichischen Landeshauptstadt.