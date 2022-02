Verkeimtes Trinkwasser: Grüne orten Behördenversagen

Um die Trinkwasserqualität zu erhalten, gebe es in der Trinkwasserverordnung klare Bestimmungen zu den Kontrollen. "In der Gemeinde Olbendorf hat das offenbar lange nicht funktioniert. Es dürfte bis 2019 gar keine Trinkwasserkontrollen gegeben haben, obwohl im Quartal eine nötig gewesen wäre", stellte Spitzmüller fest. Bei einer Kontrolle 2020 habe man Keime im Trinkwasser gefunden: "Darüber muss die Bevölkerung informiert werden, das passierte nicht."

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Dietmar Werderits, Obmann der örtlichen Wassergenossenschaft, wurde durch Zufall aufmerksam und wollte der Sache auf den Grund gehen. Im März 2021 habe er Untersuchungsberichte aus November und Dezember 2020 bekommen. Diese seien jedoch zusammenkopiert worden, ein Endergebnis fehle. Was sich sagen lässt: "Im November waren eindeutig Keime drin", so Werderits. Er erstattete in weiterer Folge zwei Anzeigen, erhielt dazu aber noch keine Rückmeldungen.

Laut Spitzmüller könne es immer wieder zu Verkeimungen kommen, etwa durch einen Rohrbruch oder Starkregen. Über Nutzungsbeschränkungen des Trinkwassers müsse aber informiert werden. Er gibt auch zu bedenken, dass es in der Ortschaft lebensmittelverarbeitende Betriebe, einen Kindergarten und ein Altersheim gebe. Die Grünen fordern daher Aufklärung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) und kündigten eine Anfrage an.

Aus dem Büro Eisenkopf und von Bürgermeister Wolfgang Sodl (SPÖ) liegen noch keine Stellungnahmen vor.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden