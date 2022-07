Amtsübergabe in Ollersdorf: Neue Vorsitzende

Werbung

Nach 20 Jahren aktiver Tätigkeit legt Evelyn Strobl ihr Amt in jüngere Hände. Nicole Bischof wird in Zukunft die Ortsorganisation der SPÖ Frauen leiten.

„Ich möchte, dass wir auch viele junge und neue Gesichter für unsere Arbeit gewinnen können“, legt Bischof Wert auf ein starkes Team.

Auch Familien stehen im Zentrum ihrer Vorhaben. So will Nicole Bischof als eine ihrer ersten Tätigkeiten in der neuen Aufgabe einen Vortrag über Demenz organisieren.

Das gesamte Team bedankte sich herzlich für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei der scheidenden Frauenvorsitzenden Evelyn Strobl und freut sich darüber, dass diese den SPÖ Damen weiterhin als Stellvertreterin erhalten bleibt.

Mit Tanja Illedits stellt man in Ollersdorf auch eine Spitzenkandidatin für die Bürgermeisterwahl am 2. Oktober.

