Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich .

Am frühen Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren Ollersdorf i. Bgld. und Stegersbach zu einer Fahrzeugbergung an der Kreuzung B57, Güssinger Bundesstraße, und Kirchengasse, im Bereich der Hauptstraße 24/2 in Ollersdorf i. Bgld. gerufen.