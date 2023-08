Am 15. August wird in Österreich der Feiertag Mariä Himmelfahrt, auch Großfrauentag genannt, gefeiert. In Ollersdorf findet an diesem Tag immer eine traditionelle kroatische Festmesse statt, zu der auch Wallfahrerinnen und Wallfahrer aus Stinatz und Neuberg gepilgert sind. Geleitet wurde die Messe vom Pfarrer Marko Zadraves gemeinsam mit den Pfarrern Franz Groszai und Pfarrer Zdravko Gašparić.

Geleitet wurde die Heilige Messe am 15. August in Ollersdorf von Pfarrer Marko Zadraves. Foto: Josef Lang