Initiative über die Kraft des Gebets

Mit der Wallfahrtskapelle in Ollersdorf hat Initiatorin Maria Dragosits aus Stegersbach den geeigneten Ort für die Initiative „Österreich betet“ gefunden. Dabei kommen immer am Mittwoch Menschen in ganz Österreich zusammen, um gemeinsam Andacht zu halten, zu singen und den Rosenkranz für den Frieden zu beten.

Die Aura dieses besonderen Platzes bei der Marienquelle, der heilkräftige Wirkung nachgesagt wird, ist spürbar. Ebenso wie die Kraft des gemeinsamen Gebetes für den Frieden, das auch in der eigenen Seele Ruhe einkehren lässt.

„Besonders freut uns, wenn auch Pfarrer Grandits aus Stinatz mit dabei ist und uns seinen Segen erteilt“, so Maria Dragosits, „wir laden alle herzlich ein, an dieser Aktion teilzunehmen!“.

Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 19.00 Uhr vor der Marienkapelle in Ollersdorf.

