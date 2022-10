Nicht rechtmäßiges Vorgehen: Gemeinderat nicht fortgeführt

Werbung

Als am Nationalfeiertag der neue Gemeinderat in Ollersdorf angelobt wurde, war von der abgebrochenen Gemeinderatssitzung in der Vorwoche keine Rede mehr.

Wie die BVZ berichtete , hat Bürgermeister Bernd Strobl (ÖVP) in der Vorwoche den alten Gemeinderat einberufen, um seine Beförderung in seiner Funktion als Amtsleiter in die höchste Dienstklasse beschließen zu lassen. Die SPÖ stieg auf die Barrikaden, sprach von „politischer Taktiererei“, verließ die Sitzung und kam auch zur Fortführung tags darauf nicht.

Der VP-Ortschef wollte daraufhin die Sitzung eine Stunde vor der Angelobung des neuen Gemeinderats, am 26. Oktober, fortführen, um doch noch zu einem Beschluss zu kommen.

Diese Sitzung wurde letztendlich abgesagt. Den Grund dafür kennt die Gemeindeabteilung des Landes: Entsprechend der Bestimmung der burgenländischen Gemeindeordnung, beginnt die Funktionsperiode des Bürgermeisters und der übrigen Mitglieder des Gemeindevorstands mit ihrer Angelobung und endet grundsätzlich mit der Angelobung des Bürgermeisters der neuen Funktionsperiode.

Strobl war zum Zeitpunkt, als er den alten Gemeinderat einberufen hatte, bereit als neuer Bürgermeister angelobt. Nicht das eigentliche Problem, weil er den Gemeinderat schon vor seiner Angelobung eingeladen hatte. Der Ortschef hätte allerdings, so die Gemeindeabteilung, jedoch nicht den Vorsitz in besagter Sitzung des noch im Amt befindlichen Gemeinderates übernehmen dürfen.

Für eine Stellungnahme war Bürgermeister Bernd Strobl für die BVZ nicht erreichbar. Auch die Gemeindeabteilung des Landes verwies in einer schriftlichen Stellungnahme nach der Kontaktaufnahme auf eine fehlende Rückmeldung seitens des Ortschefs.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.