Spendenübergabe an Rettet das Kind Stegersbach

Der Sportplatz und der Kinderspielplatz in Ollersdorf verwandelten sich im August in einen riesigen Abenteuerplatz, auf dem sich viele Kinder austobten und gemeinsam spielen konnten. Der Reinerlös der Veranstaltung unter dem Motto „Spiel und Spaß für den guten Zweck“ konnte vor Kurzem an „Rettet das Kind“ in Stegersbach übergeben werden.

„Wir freuen uns, dass viele mit ihren Familien unser Cowboy- und Indianerfest besucht haben. So war es auch möglich, mit den Gesamteinnahmen von 500 Euro die Förderwerkstätte von 'Rettet das Kind' in Stegersbach zu unterstützen“, so die SPÖ-Chefin und Vizebürgermeisterin Tanja Illedits.