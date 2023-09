Ollersdorf Über 80 Florianis bei Dachstuhlbrand im Einsatz: Niemand verletzt

Foto: BFKDO Oberwart

E in Dachstuhl ist Sonntagmittag in Ollersdorf (Bezirk Güssing) in Brand geraten. Fünf Feuerwehren mit mehr als 80 Mitgliedern rückten aus.

Beim Eintreffen der Helfer stand ein Nebengebäude eines Hauses samt Photovoltaik-Anlage bereits in Vollbrand. Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte jedoch erheblich sein. Eingesetzt wurden u. a. eine Teleskopmastbühne sowie eine Drohne, um mithilfe einer Wärmebildkamera Glutnester aufzuspüren. Am Nachmittag waren noch Nachlöscharbeiten im Gange. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen.