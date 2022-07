Wahlen: Illedits gegen Strobl …

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Was Tanja Illedits und ihr Team vor allem nicht wollen, ist Streit. „Wenn es nach uns geht, dann soll die Art der Gemeinderatspolitik der letzten Jahre der Vergangenheit angehören. Gemeinsam gibt es halt derzeit nicht - noch nicht!“, das sagt Tanja Illedits, frisch gebackene SPÖ-Spitzenkandidatin und meint damit den „poltischen Kontrahenten ÖVP-Schwergewicht“ Bernd Strobl.“

Er lasse wenig Platz für Diskussionen mit dem politischen Gegner und falle durch seine konsequente Ablehnung zur Politik der Landesregierung auf.

Für die Zukunft wünscht sich die Spitzenkandidatin eine ordentliche Brise an Zusammenarbeit aller Fraktionen: „Es soll um die Sache gehen. Jede Meinung wird gehört, jede Idee wird diskutiert, jeder mehrheitliche Beschluss wird akzeptiert. Wir stehen für gut durchdachte Projekte, eine transparente Vorgehensweise und den bedingungslosen Einsatz für jede Ollersdorferin und jeden Ollersdorfer. Es soll menscheln dürfen“, erklärt Illedits.

In der Bevölkerung habe man sich in den letzten Wochen umgehört und so ein einem Fünf-Punkte-Programm aufgestellt, in dem man die Themen Hochwasserschutz, Freizeit und Sportangebote für Kinder und Jugendliche, ein Konzept für Blackout-Vorsorge, leistbare Bauplätze und ein Haus der Generationen.

