Bildein stellt sich vor.

Neuer Lebensraum an der Pinka

Naturschutzmaßnahmen

Die neue Fischaufstiegshilfe soll den Wasserbewohnern wieder mehr Lebensraum bieten. Fertiggestellt wurde auch das Hochwasser-Rückhaltebecken.

Gemeinde Bildein Hochwasserschutz. Die Bepflanzung mit einheimischen Gehölzen soll noch im April erfolgen.

In den letzten beiden Jahrzehnten wurde in Bildein sehr viel in den Hochwasserschutz im Pinkaboden investiert. Die letzten Überschwemmungen – bedingt durch die Klimaveränderung – haben gezeigt, dass es weiterer Verbesserungen bedarf. Mit der Fertigstellung des Rückhaltebeckens, der Erneuerung der Zufahrtswege, dem Kanalbau bei der Fernwärme, der Asphaltierung des Güterweges Friedhof Unterbildein-Richtung Buja und der geringfügigen Sanierung in der Pernaugasse wurden beide Summen in die Infrastruktur investiert. „Ich bedanke mich bei der Bevölkerung für das Verständnis während der Baumaßnahmen und den beiden Jagdausschüssen von Ober- und Unterbildein, die die notwendigen Straßenbauinvestitionen mitfinanziert haben“, erklärt Bürgermeister Walter Temmel.

Fischaufstiegshilfe ist offiziell in Betrieb

Zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit für Fische und andere Wasserlebewesen wurde zusätzlich das bestehende Gerinne angepasst. Dazu sind die bestehenden desolaten Sohlstufen abgetragen und das Umgehungsgerinne angepasst worden. Die ausschließlich mit Bundesmitteln finanzierten Bauarbeiten (Gewässerökologie-Bundeskonsens BA1 -Pinka Bildein) wurden vor wenigen Tagen fertiggestellt.