Daheim in Gerersdorf-Sulz

Nach einem Jahr als Bürgermeister kann ich sagen, dass mir trotz vieler Herausforderungen die Aufgabe Spaß macht.

Bürgermeister Roman Jandrisevits. Foto: Gemeinde

Mit der Einrichtung einer schulischen Nachmittagsbetreuung konnten zusätzliche Kinderbetreuungsplätze geschaffen werden. Wichtig ist die Wiederaufnahme des Betriebes Güssinger Mineralwasser in Sulz. Schwierig gestaltet sich für uns die Suche nach einem Nahversorger in Gerersdorf. Im kommenden Jahr stehen wichtige Investitionen an: Investitionen in die Wasserversorgung (Umschluss in Rehgraben, Versorgungsleitung Hackenbergen-Salai und Gerersdorf Siedlung), Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges und die Digitalisierung des Kanalnetzes.