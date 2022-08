Daheim in Olbendorf

Das Pflegekompetenzzentrum des Samariterbundes in Olbendorf fungiert als Brückenbauer in der Gemeinde und pflegt einen engen Kontakt mit dem örtlichen Kindergarten. Vor allem an Festtagen wie Erntedank, Heiliger Martin oder Weihnachten. Die Kleinen kommen zu Besuch, singen etwas vor oder spielen Spiele.

Foto: zVg

Alpakas, Therapiehund und Aktivitäten

Regelmäßig besuchen die Alpakas der Fam. Bieber aus Olbendorf die Bewohner*innen. Gemeinsam werden die Tiere ausgeführt und gefüttert. Die Alpakas besuchen auch die bettlägerigen Bewohner*innen - ein monatliches Highlight. Wenn sie Nachwuchs bekommen, besuchen die Bewohner*innen die Alpaka-Babys im Stall. Einmal pro Monat kommt auch ein Therapiehund ins Pflegekompetenzzentrum. Die Bewohner*innen freuen sich über den aufgeweckten Vierbeiner. Die Damen des örtlichen Frauengesangsvereins sind ehrenamtliche Mitglieder im Pflegekompetenzzentrum Olbendorf. Der Gesangsverein kommt 1-2 Mal pro Monat und singt den Geburtstagskindern ein Ständchen. Die große Anzahl an ehrenamtlichen Personen ist ein schönes Beispiel für den großartigen Zusammenhalt in der Gemeinde. Ganz nach der #samaritergepflegt-Philosophie wird großer Wert auf die Freizeitgestaltung der Bewohner*innen gelegt.

Im Rahmen des nachhaltigen Aktivitätenplanes hat das Pflegekompetenzzentrum drei Hochbeete gebaut, die Gemeinde hat die Erde zum Befüllen der Hochbeete organisiert und diese mit einem Bagger befüllt. Auch der Umweltgedanke wird hochgehalten. So wurden kleine „Insektenhotels“ von den Bewohner*innen gebaut. Der Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt sind ein großes Anliegen. Die Pflegekompetenzzentren des Samariterbundes im Burgenland zeigen, wie Pflege gehen kann: „Mehrfache Auszeichnungen, eine große Nachfrage und eine hohe Arbeitszufriedenheit geben dem Modell recht“, so Andreas Balog von der Samariterbund Geschäftsführung.

Foto: zVg

Pflegekompetenzzentrum Olbendorf

Dorf 731

7534 Olbendorf

Tel: 03326 53538

olbendorf@pflegekompetenzzentrum.at